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Коммерческая недвижимость в Черноморске, Украина

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2 объекта найдено
Офис 69 м² в Черноморск, Украина
Офис 69 м²
Черноморск, Украина
Площадь 69 м²
35326. Продаётся стильный и функциональный офис в одном из лучших районов города Черноморска…
$60,000
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Коммерческое помещение 3 110 м² в Черноморск, Украина
Коммерческое помещение 3 110 м²
Черноморск, Украина
Площадь 3 110 м²
26760 Продам комплекс сооружений в Черноморске. Оборудованная автобаза. Общая площадь 3110 к…
$1,55 млн
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