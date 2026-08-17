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Коммерческая недвижимость в Великодолинском, Украина

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 4 073 м² в Великодолинское, Украина
Коммерческое помещение 4 073 м²
Великодолинское, Украина
Площадь 4 073 м²
Местонахождение: 19 км. Овидиопольской дороги, пгт. Великодолинское, Овидиопольский район, О…
$800,000
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Агентство
BPS Consulting
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Коммерческое помещение 11 365 м² в Великодолинское, Украина
Коммерческое помещение 11 365 м²
Великодолинское, Украина
Площадь 11 365 м²
№5700. . . Предлагаем к продаже комплекс складских помещений в пос. Великодолинское. Общая п…
$1,70 млн
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Коммерческое помещение 10 700 м² в Великодолинское, Украина
Коммерческое помещение 10 700 м²
Великодолинское, Украина
Площадь 10 700 м²
33225. В продаже ликероводочный завод в центре поселка Великодолинское. Производство для спи…
$1,50 млн
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