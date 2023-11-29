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Коммерческая недвижимость в Великодолинское, Украина

3 объекта найдено
Коммерческая в Великодолинское, Украина
Коммерческая
Великодолинское, Украина
Площадь 11 365 м²
№5700. . . Предлагаем к продаже комплекс складских помещений в пос. Вел…
€1,54 млн
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Коммерческая в Великодолинское, Украина
Коммерческая
Великодолинское, Украина
Комплекс расположен в районе Черноморского морского порта на земельном участке 3,7 га (частн…
€345,263
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Коммерческая в Великодолинское, Украина
Коммерческая
Великодолинское, Украина
Участок под Ильичевском в с.Молодежное.  Фасад. По дороге в Черноморский порт.  Есть все ком…
€136,288
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