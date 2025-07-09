Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Сергеевка
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сергеевка, Украина

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 5 969 м² в Сергеевка, Украина
Коммерческое помещение 5 969 м²
Сергеевка, Украина
Площадь 5 969 м²
Количество этажей 5
Продається діючий дитячий пансіонат у екологічно чистій зоні, на узбережжі Чорного моря, бал…
$850,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 4 829 м² в Сергеевка, Украина
Коммерческое помещение 4 829 м²
Сергеевка, Украина
Площадь 4 829 м²
Количество этажей 4
Продається діючий дитячий пансіонат у екологічно чистій зоні, на узбережжі Чорного моря, бал…
$750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти