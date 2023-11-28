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Коммерческая недвижимость в Одесса, Украина

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1 035 объектов найдено
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы в Одесса, Украина
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы
Одесса, Украина
Площадь 1 290 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в самое сердце Одессы! У нас есть уникальное предложение для вас - просторн…
€1,37 млн
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Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом в Одесса, Украина
Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом
Одесса, Украина
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы. Ул. Успенская  Общая площ…
€1,37 млн
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 220 м²
18204. Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 220м…
€730,045
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 540 м²
18205 Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 540м², 2 уров…
€455,365
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
18208 Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 130м…
€213,538
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 95 м²
18210 Продаётся помещение в новом доме. Жилой комплекс "ITown" на ул. …
€86,693
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 147 м²
18189 Предлагается к продаже помещения на ул. Приморская. Общая площад…
€109,507
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
18192 Предлагается к продаже фасадное помещение на ул. Балковская. Общ…
€36,501
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 3 789 м²
18198 Продаётся здание в центре города. 10 этажей, общая площадь 3789м…
€6,39 млн
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 95 м²
18156 Предлагаем к продаже 4-комнатную квартиру в Жилом комплексе "Ака…
€73,004
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 22 м²
18129. Предлагается к аренде фасадное помещение на Молдаванке. Общая пл…
€21,901
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 24 м²
18130. Продаётся помещение в Крыжановке в новом жилом комплексе "Smart …
€19,164
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
18132 Предлагается к продаже фасадное помещение в Крыжановке. Новый…
€31,027
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 148 м²
18043 Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 148 кв…
€137,066
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 165 м²
18047. Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 165 кв…
€155,135
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
18053 Предлагается к продаже помещение в новом жилом комплексе в Смарт …
€31,939
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 39 м²
18028 Продаётся помещение в жилом комплексе "Солнечный" на Фонтане. Об…
€32,304
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 115 м²
18029. Продаётся помещение на Фонтане. Общая площадь 115 кв.м. Просторн…
€91,256
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 154 м²
17922. Предлагаем к продаже коммерческое помещение возле парка Шевченко…
€146,009
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 165 м²
17934. Продаётся помещение кафе/ресторана на ул. Дерибасовская. Полност…
€144,184
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
17935 Продаётся помещение на Черёмушках. МАФ общей площадью 62 кв.м…
€22,814
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 412 м²
17914. Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 412 кв.м, фас…
€730,045
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
17847 Предлагаем к продаже помещение на улице Тираспольской. Состоит и…
€86,693
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
17797 Предлагаем к продаже офис на проспекте Шевченко. В помещении сде…
€65,704
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 177 м²
17799 Предлагаем к продаже салон красоты на улице Маршала Говорова. Са…
€273,767
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 133 м²
17793 Предлагаем к продаже офисное помещение на Пушкинской. Офис состо…
€114,070
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
17751 Предлагаем к продаже салон красоты на Французском бульваре. Сало…
€100,381
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
17752. Продам помещение на Радостной. Дом сдан. Фасадный вход. Панорамн…
€44,715
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 52 м²
17756. Предлагается к продаже помещение в жилом комплексе Комфорт Холл.…
€41,065
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
17630.Продам офис в центре на Жуковского/ Екатерининская, дворовой вход…
€65,704
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