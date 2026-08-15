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Коммерческая недвижимость в Одессе, Украина

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698 объектов найдено
Private Ownership в Одесса, Украина
Private Ownership
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 8
Премиум многофункциональный Здание для продажи в Центральной Одессе, УкраинаРедкая возможнос…
$9,00 млн
НДС
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Коммерческое помещение 102 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 102 м²
Одесса, Украина
Площадь 102 м²
12797 Продам фасадное помещение с ремонтом в центре города на улице Преображенская. Общая …
$300,000
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Коммерческое помещение 90 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 90 м²
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
Фасад | Окремо розташована будівля Торговельне приміщення площею близько 90 м² на фасаді пр…
$153,000
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Коммерческое помещение 136 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 136 м²
Одесса, Украина
Площадь 136 м²
21551. Продается фасадное помещение под бизнес на Черемушках. Общая площадь 136 кв.м. Выполн…
$82,000
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Коммерческое помещение 48 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 48 м²
Одесса, Украина
Площадь 48 м²
38272. Продам офисное помещение от строителей на 1 этаже. Помещение свободной планировки, чт…
$25,800
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Производство 15 000 м² в Одесса, Украина
Производство 15 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 000 м²
Индустриальный люкс Odega, который действительно дает «начало без долгих танцев» -4 га частн…
$5,00 млн
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BPS Consulting
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TekceTekce
Офис 140 м² в Одесса, Украина
Офис 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
27833. Продам помещение в Центре. Общая площадь 140 кв.м. Распланирована на 4 кабинета. Рабо…
$190,000
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Офис 368 м² в Одесса, Украина
Офис 368 м²
Одесса, Украина
Площадь 368 м²
30939 Продается коммерческое помещение в оживленном центре города на улице Малая Арнаутская…
$290,000
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Коммерческое помещение 1 231 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 231 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 231 м²
№1309. . . Предлагается к продаже здание в самом центре Одессы на ул. Нежинская. Общая площ…
$850,000
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Коммерческое помещение 97 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
38273. Продам офисное помещение от строителей на 1 этаже. Помещение свободной планировки, чт…
$51,600
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Коммерческое помещение 430 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 430 м²
Одесса, Украина
Площадь 430 м²
19198. Продается отдельно стоящее здание в Суворовском районе. Капитальное строение 230 м.кв…
$210,000
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Отель 250 м² в Одесса, Украина
Отель 250 м²
Одесса, Украина
Площадь 250 м²
№3757. . .Предлагаем к продаже действующий бизнес - хостелл в историческом центре города на…
$250,000
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Коммерческое помещение 18 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 18 м²
Одесса, Украина
Площадь 18 м²
31233 Продаётся квартира в Малиновском районе с отдельным входом, что делает её отличным вар…
$10,800
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Коммерческое помещение 1 160 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 160 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 160 м²
7493 Предлагаем к продаже здание на ближней Молдаванке в р-не Преображенского парка. Общая п…
$610,000
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Коммерческое помещение 720 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 720 м²
Одесса, Украина
Площадь 720 м²
27663 Продам готовое помещение под детский сад/школу и другое в жилом комплексе Малинки на у…
$800,000
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Коммерческое помещение 129 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 129 м²
Одесса, Украина
Площадь 129 м²
26652. Продам коммерческое помещение в Центре города. Общая площадь 129 кв.м. Есть фасадный …
$100,000
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Коммерческое помещение 670 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 670 м²
Одесса, Украина
Площадь 670 м²
9167. . . Предлагаем к продаже, отдельно стоящее, 3-х этажное здание на Левитана. Общая площ…
$670,000
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 200 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 200 м²
Я отдам тебе офисную комнату под любую деятельность. Общая площадь составляет 1180 метров. Д…
$300,000
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 1 317 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 317 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 317 м²
9120. . . Предлагаем к продаже готовый бизнес в оживленном месте Одессы. Действующий авто ко…
$420,000
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Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
9265. . . Предлагаем к продаже готовый гостиничный бизнес в самом сердце Одессы в 2 минутах …
$550,000
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Коммерческое помещение 455 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 455 м²
Одесса, Украина
Площадь 455 м²
33389. Продам здание на Фонтане. Располагается на учатке 8 соток. 2 этажа, 4 уровня. На пе…
$480,000
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Коммерческое помещение 102 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 102 м²
Одесса, Украина
Площадь 102 м²
28849. Продам коммерческое помещение в Центре на Польской. Общая площадь 102 кв.м. Современн…
$200,000
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Коммерческое помещение 22 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 22 м²
Одесса, Украина
Площадь 22 м²
20063 В продаже помещение/квартира под бизнес в Малиновском районе. Общая площадь - 22.9 кв.…
$16,000
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Коммерческое помещение 1 350 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 350 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 350 м²
№3651. . . Предлагаем к продаже отдельно стоящее здание в черте города на ул. Агрономическая…
$230,000
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Коммерческое помещение 480 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 480 м²
Одесса, Украина
Площадь 480 м²
№1321 Предлагаем к продаже просторное помещение на ул. Екатерининская. Общая площадь 480кв…
$800,000
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 500 м²
Самый коммерческий комплекс 1500 м2 с собственной территорией и конвенцией о грузоперевозках…
$950,000
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BPS Consulting
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Ресторан, кафе 450 м² в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 450 м²
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Есть двухэтажное здание (ресторан) со старой игровой площадкой под центром города, в Шенченк…
$600,000
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BPS Consulting
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Офис 1 021 м² в Одесса, Украина
Офис 1 021 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 021 м²
№1231. . . Продам офис на ул. Космонавтов / Генерала Петрова. Площадь помещений 1021 кв.м. К…
$1,000,000
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Коммерческое помещение 903 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 903 м²
Одесса, Украина
Площадь 903 м²
9097. . . Предлагаем к продаже помещение в 5-этажном доме на пос. Котовского. Общая площадь …
$1,13 млн
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Коммерческое помещение 181 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 181 м²
Одесса, Украина
Площадь 181 м²
Предполагалось элитное здание в одном из самых престижных районов Одессы, Аркадии. Он распол…
$370,000
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