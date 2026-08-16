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Коммерческая недвижимость в Киевской области, Украина

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 7 700 м² в Барышевка, Украина
Коммерческое помещение 7 700 м²
Барышевка, Украина
Площадь 7 700 м²
Продажа полимерного завода (6,5 га, автомобиль 3,4 МВт) является стратегическим активом. Ищ…
$2,50 млн
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Агентство
BPS Consulting
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Магазин 90 м² в Вышгород, Украина
Магазин 90 м²
Вышгород, Украина
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Продаж фасадного приміщення, Івано-Франківськ, вул. Мазепи 183к1 - Прохідне та проїзне місце…
$19,999
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Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
$5,00 млн
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Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
$4,00 млн
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