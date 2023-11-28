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Коммерческая недвижимость в Киевская область, Украина

4 объекта найдено
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
€4,56 млн
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Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
€3,65 млн
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Коммерческая в Саки, Украина
Коммерческая
Саки, Украина
Площадь 12 600 м²
Количество этажей 3
Действующий санаторий для родителей и детей,  г. Саки - 5 млн. дол.   Цена снижена пер…
€7,30 млн
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Коммерческая в Бровары, Украина
Коммерческая
Бровары, Украина
Обширный земельный участок на границе г. Бровары, Киевская область, общей площадью 30 Га, на…
€2,01 млн
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