  2. Украина
  3. Лиманка
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Лиманке, Украина

27 объектов найдено
Коммерческое помещение 69 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 69 м²
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
35223 Помещение продается вместе с арендаторами. Площадь 69 кв м, первый этаж, свой вход, фа…
$75,000
Коммерческое помещение 98 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 98 м²
Одесса, Украина
Площадь 98 м²
31675 Продам Коммерческое помещение в Радужном! Коммерция дворовая, удобна под любой вид дея…
$120,000
Коммерческое помещение 35 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 35 м²
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
32652 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в ЖК Радужный. Общая площадь 35,4кв м. По…
$30,000
Коммерческое помещение 480 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 480 м²
Лиманка, Украина
Площадь 480 м²
34433 Продам просторный четырёхэтажный дом в Царском селе общей площадью 480 м². В доме 10 …
$165,000
Коммерческое помещение 120 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 120 м²
Лиманка, Украина
Площадь 120 м²
31799. Продам фасадное помещение в новом жилом комплексе вблизи Таирова. Общая площадь 120 …
$150,000
Коммерческое помещение 34 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 34 м²
Одесса, Украина
Площадь 34 м²
23648 Продам коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 34 кв.м. Фасадные…
$30,000
Коммерческое помещение 52 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 52 м²
Одесса, Украина
Площадь 52 м²
15821 Продам фасадное коммерческое помещение под любой вид деятельности. Жилой массив Радужн…
$55,000
Коммерческое помещение 1 115 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 115 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 115 м²
7992. . . Предлагаем к продаже 4-х этажное, отдельно стоящее, здание-дом в р-не 411 Батареи.…
$610,000
Коммерческое помещение 20 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 20 м²
Одесса, Украина
Площадь 20 м²
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая площадь 20 кв. м. Автон…
$13,000
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
№6916 Продаю фасадный участок в Черноморке под любой вид деятельности. Общая площадь 163 сотки.
$150,000
Коммерческое помещение 942 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 942 м²
Лиманка, Украина
Площадь 942 м²
3553. Продам отдельно стоящий склад в жилом массиве Дайберг. Общая площадь 942 кв.м. Высот…
$260,000
Коммерческое помещение 58 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 58 м²
Одесса, Украина
Площадь 58 м²
20792. Предлагаем к продаже коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 58…
$34,740
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
7857. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Черноморке. Общая площадь 46 соток. Есть …
$310,000
Коммерческое помещение 750 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 750 м²
Лиманка, Украина
Площадь 750 м²
9209. . . Предлагаем к продаже 3-х этажную гостиницу в Царском селе. Общая площадь 740 кв.м.…
$750,000
Коммерческое помещение 55 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 55 м²
Одесса, Украина
Площадь 55 м²
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая площадь помещения 55 …
$42,000
Коммерческое помещение 38 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 38 м²
Одесса, Украина
Площадь 38 м²
17308 Продаётся помещение на цокольном этаже для коммерции. Общая площадь 38 кв. м. Закрыт…
$30,000
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается участок 6 соток. Земл…
$92,000
Коммерческое помещение 35 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 35 м²
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
23002. Продам коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 35 кв.м. Выполне…
$35,000
Коммерческое помещение 1 400 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 400 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 400 м²
27161. Продам фасадное, отдельно стоящее, здание в Киевском р-не. Общая площадь 1400 кв.м. …
$760,000
Коммерческое помещение 1 633 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 633 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 633 м²
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школу, пансионат премиум-…
$2,15 млн
Коммерческое помещение 1 500 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 500 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 500 м²
26721. Продам, отдельно стоящее, здание в Совиньоне. По проекту предусмотрен малоквартирный …
$1,25 млн
Коммерческое помещение 401 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 401 м²
Одесса, Украина
Площадь 401 м²
№1415. . . Предлагаем к продаже фасадное помещение в новом жилом комплексе "Дом на Левитана"…
$570,000
Коммерческое помещение 1 100 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 100 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 100 м²
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное здание на ул. Береговая…
$660,000
Коммерческое помещение 58 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 58 м²
Одесса, Украина
Площадь 58 м²
31311 Продаётся просторное фасадное помещение в ЖМ Радужный, идеально подходящее под любой в…
$39,000
Коммерческое помещение 1 850 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 850 м²
Одесса, Украина
Число комнат 22
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 3
Дом, Здание в проходном и проездном месте в заселенном микрорайоне Участок 25 соток Здание…
$1,50 млн
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
№1199. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2,5 соток. Из коммуник…
$30,000
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
№5965. Продам земельный участок в Черноморке 2. Общая площадь участка 1,63 га. Участок прави…
$160,000
