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Коммерческая недвижимость в Ивано-Франковская область, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина
Коммерческая
Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина
Площадь 2 500 м²
Отель База отдыха, Реабилитационный центр Слобода Карпаты 1,5 га   Стоимость объекта: …
€780,348
в месяц
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