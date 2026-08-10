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Коммерческая недвижимость в Ивано-Франковской области, Украина

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Ивано-Франковск
6
16 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 000 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 2 000 м²
Поляница, Украина
Площадь 2 000 м²
Откройте уникальную возможность инвестировать в престижный отель, расположенный в самом серд…
$3,30 млн
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Коммерческое помещение 4 000 м² в Делятин, Украина
Коммерческое помещение 4 000 м²
Делятин, Украина
Площадь 4 000 м²
Продам потужний комерційний комплекс в Делятині ( колишній лісокомбінат ) . Розташований …
$6,00 млн
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 1 300 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 1 300 м²
Я собираюсь продать бизнес Buzon, который является отелем FLOST. Общая площадь комнаты: 1306…
$2,07 млн
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TekceTekce
Другое 1 200 м² в Верхний Ясенов, Украина
Другое 1 200 м²
Верхний Ясенов, Украина
Площадь 1 200 м²
Продам Готель - Садибу в мальовничому куточку Карпат с. Верхній Ясенів . Готель розташова…
$1,38 млн
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Коммерческое помещение 1 497 м² в Калуш, Украина
Коммерческое помещение 1 497 м²
Калуш, Украина
Площадь 1 497 м²
Мы предлагаем вам место свободного назначения, которое находится в самом сердце города Калуа…
$1,20 млн
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Другое 750 м² в Поляница, Украина
Другое 750 м²
Поляница, Украина
Площадь 750 м²
Готовый новый отель рядом с Буковиль, отдых, через первый выход, 700 м до парковки номер оди…
$1,29 млн
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Коммерческое помещение 900 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 900 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 900 м²
Продам виробничий - складський комплекс в Івано-Франківську Загальна площа - 900 м2 Склади…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 345 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 345 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 345 м²
Продам торгова-офісне приміщення в самому центрі міста ( стометрівка) вільного планування, …
$599,999
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Коммерческое помещение 3 500 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 3 500 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 3 500 м²
Великий оздоровчо-девелоперський комплекс 3 500 м² на 44 сотках в Івано-Франківську з басейн…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение 2 500 м² в Хриплин, Украина
Коммерческое помещение 2 500 м²
Хриплин, Украина
Площадь 2 500 м²
Отель База отдыха, Реабилитационный центр Слобода Карпаты 1,5 га   Стоимость объекта: …
$1,000,000
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Другое 510 м² в Поляница, Украина
Другое 510 м²
Поляница, Украина
Площадь 510 м²
Койплар — четыре дома в горах — Поляков, Буковель, Каршу Работающий доходный бизнес Сейчас …
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 10 000 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 10 000 м²
Продам або здам в оренду Ремонтно-механічний цех с.Дем'янив, Бурштинський ЗВПД- 140 Знаход…
$3,20 млн
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Коммерческое помещение 5 500 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 5 500 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 5 500 м²
Продаж виробничого комплексу / шпоновий завод у с. Задністрянське по трасі Івано-Франківськ …
$1,80 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Поляница, Украина
Площадь 1 000 м²
Продам готель в Поляниці , в курортному зоні - Буковель. З чудовими краєвидами на гори та б…
$1,25 млн
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Коммерческое помещение 700 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 700 м²
Поляница, Украина
Площадь 700 м²
Продається готовий готельно-ресторанний бізнес у серці Карпат – Поляниця! Комплекс вміщає д…
$2,65 млн
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Исторический Гостиничный Проект с Целебным Источником в Слободе в Коломыйский район, Украина
Исторический Гостиничный Проект с Целебным Источником в Слободе
Коломыйский район, Украина
Число комнат 40
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже гостиничный комплекс, расположенный в перспективном туристическом рег…
$1,41 млн
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