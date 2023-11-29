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Коммерческая недвижимость в Закарпатская область, Украина

5 объектов найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€299,834
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Отель 9 спален в Закарпатская область, Украина
Отель 9 спален
Закарпатская область, Украина
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
The complex is located 250 meters above sea level on the northern slope of Mount Krikhaya in…
€1,14 млн
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Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина
Готовый бизнес
Закарпатская область, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort 'Polianski.ua' is on sale and awaits a new owner to celebrate the cold season ski…
€1,54 млн
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Коммерческая в Свалявка, Украина
Коммерческая
Свалявка, Украина
Площадь 2 618 м²
  ПРОДАЖА САНАТОРИЯ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. Оздоровительный санаторный бальнеологический …
€908,587
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Магазин в Ужгород, Украина
Магазин
Ужгород, Украина
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
     Помещение магазина-кафе является отдельным зданием, недавно построенным как коммерче…
€350,000
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