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Виллы в Yumurtalik, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Narlioeren, Турция
Вилла 4 комнаты
Narlioeren, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1, 160m², €305,000Расположенный в оживленном городе Сугузу, Алания, этот изыска…
$332,897
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Параметры недвижимости в Yumurtalik, Турция

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