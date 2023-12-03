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Квартиры в Yozgat merkez, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Yudan, Турция
Квартира 2 спальни
Yudan, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Инфраструктура включает в себя: Открытый бассейн (51м2); Детский бассейн (14м2); …
€195,000
в месяц
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Yozgat merkez, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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