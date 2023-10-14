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Пентхаусы в Ускюдар, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,31 млн
Realting.com
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