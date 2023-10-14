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Кондо в Ускюдар, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 8/12
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
€1,52 млн
Realting.com
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