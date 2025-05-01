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Виллы в Тузле, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Тузла, Турция
Вилла 7 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Трехэтажные виллы на продажу в Тузле недалеко от аэропорта. Виллы на продажу в Тузле, Стамбу…
$1,59 млн
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Вилла 9 комнат в Тузла, Турция
Вилла 9 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с большими участками в Стамбуле, Тузла, рядом с торговым центром Viaport Туз…
$1,39 млн
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Вилла 8 комнат в Тузла, Турция
Вилла 8 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Большая благоустроенная вилла на продажу рядом с пристанью Viaport в Тузле, Стамбул Район Ту…
$1,13 млн
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