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Виллы в Tortum, Турция

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1 объект найдено
Вилла в Tatlisu, Турция
Вилла
Tatlisu, Турция
Количество спален 2
Площадь 198 м²
Удобное расположение: прямо посередине между двумя главными городами Кипра – Гирне и Фамагус…
$432,306
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