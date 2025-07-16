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Квартиры с садом в Токате, Турция

Эрбаа
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Cesmeli, Турция
Квартира 1 спальня
Cesmeli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенные в живописном районе Чесмели в Мерсине, эти готовые к переезду квартиры предлаг…
$64,199
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Квартира 1 спальня в Cesmeli, Турция
Квартира 1 спальня
Cesmeli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенные в районе Томук Эрдемли, Мерсин, эти доступные апартаменты предлагают отличную …
$68,868
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Квартира 1 спальня в Cesmeli, Турция
Квартира 1 спальня
Cesmeli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эти стильные квартиры на продажу в Мерсине, расположенном в востребованном районе Чесмели Эр…
$86,377
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