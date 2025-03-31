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Квартиры с садом в Tahtakale Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Tahtakale Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 10
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
$663,127
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Квартира 2 комнаты в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tahtakale Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
$238,837
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Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
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