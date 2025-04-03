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Квартиры в Sur, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sur, Турция
Квартира 2 комнаты
Sur, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, стала одним из самых оживленных курор…
$203,860
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