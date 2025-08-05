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Купить жилую недвижимость в Sungurlu, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Karakocali, Турция
Квартира 2 комнаты
Karakocali, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, 1+1, 45m², €77,000Новая квартира с 1 спальней в престижном районе Оба – компле…
$89,270
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