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Квартиры в Sorgun, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Mansuroglu, Турция
Квартира
Mansuroglu, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры доступны в семейном комплексе, расположенном в престижном районе Байраклы в Измире,…
$462,463
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