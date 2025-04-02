Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Silifke
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Silifke, Турция

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка в Silifke, Турция
Бунгало 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка
Silifke, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с элегантным дизайном в Мерсине Район Силифке в Мерсине привлекает множество мес…
$289,983
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти