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Realting.com
Турция
Коммерческая
Sekerhane Mahallesi
Коммерческая недвижимость в Sekerhane Mahallesi, Турция
Аланья
115
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118 объектов найдено
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Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
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Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
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Коммерческая
Аланья, Турция
80 м²
Представляем новый эксклюзивный проект - коммерческие помещения в строящемся торговом центре…
€230,000
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Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
4
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания А…
€530,000
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Коммерческая
Аланья, Турция
50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€300,000
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Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
32 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
49 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€225,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м²
1/1
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
€379,500
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,400
Рекомендовать
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Рекомендовать
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
2
55 м²
1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМагазин с полез…
€825,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
180 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
€825,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с Meblirovannaya, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
278 м²
1/1
Четырехэтажное здание с магазином и шестью квартирам с правом на получение гражданства в ŞEK…
€935,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом
Аланья, Турция
1
230 м²
1/1
Помещение для магазин в новом комплексе в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайВ этом к…
€462,000
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
500 м²
1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€858,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
400 м²
1/1
коммерческая недвижимость 4+1 в ALANYAРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 200Помещение…
€495,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
1
38 м²
1/1
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
€131,200
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
1
312 м²
1/1
Помещение для магазина в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в Махму…
€936,800
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
1/1
Здание с большим магазином и квартирами для получения гражданства в ŞEKERHANEРайон: Анталья,…
€924,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с лифтом, с крытой парковкой
Аланья, Турция
1
148 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в Стамбуле в самом центре городаРайон: Стамбул, БагджыларПл…
€640,800
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
650 м²
1/1
Магазин на продажу в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаМагазин для продажи в Газипаша …
€660,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
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Коммерческая
Аланья, Турция
450 м²
3/3
Новое здание под магазин в Алании Район: Анталья, АланьяНовое здание под магазин в Алании, 3…
€632,500
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Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
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Типы недвижимости в Sekerhane Mahallesi
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