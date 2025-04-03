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Купить жилую недвижимость в Шанлыурфа, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Deniz, Турция
Квартира 1 спальня
Deniz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эти недавно построенные апартаменты в Мерсине, расположенные в востребованном районе Тече, п…
$78,589
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Квартира в Guelveren Mahallesi, Турция
Квартира
Guelveren Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные квартиры расположены в Кепезе, районе Гульверен, Анталья, в многофункциональном ко…
$519,734
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Квартира 1 спальня в Deniz, Турция
Квартира 1 спальня
Deniz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эти новые квартиры, выставленные на продажу в Мерсин-Тедже, являются идеальной возможностью …
$78,589
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Параметры недвижимости в Шанлыурфа, Турция

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