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Количество комнат с видом на море в Турции

Средиземноморский регион
3
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8 объектов найдено
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/11
Новый элитный комплекс в Тедже.  Квартира от собственника. 46 000 полная стоимость. Возмо…
€46,000
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Seki, Турция
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seki, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Цена по запросу
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …
Цена по запросу
Комната 3 спальни с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Комната 3 спальни с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€114,504
Комната 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Турция, Турция
Комната 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Турция, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
€788,172
Комната 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Турция, Турция
Комната 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Турция, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
€545,804
Комната 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Турция, Турция
Комната 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Турция, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
€175,573
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Турция, Турция
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Турция, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
€122,138

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
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