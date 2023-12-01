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Квартиры в Piyalepasa Mahallesi, Турция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Piyalepasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в самом известном районе Таксим Проект Piyalepasha расположен в районе Бейогл…
€424,485
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Квартира 2 спальни в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Piyalepasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в самом известном районе Таксим Проект расположен в районе Бейоглу–Таксим. …
€436,467
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Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты
Piyalepasa Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Benesta Beyoğlu is a high-value project with easy access to art galleries, entertainment cen…
€327,474
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Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Piyalepasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€241,100
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Параметры недвижимости в Piyalepasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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