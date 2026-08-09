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Виллы у моря в Милясе, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$870,200
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,64 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Bogazici, Турция
Вилла 6 комнат
Bogazici, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити на продажу в Бодруме Эта великолепная отдельно стоя…
$672,245
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
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