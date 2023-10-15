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Виллы с видом на море в Milas, Турция

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12 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€352,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Просторные Дома с Видом на Море и Пристань в Миласе, Мугла Дома на продажу в Миласе, Мугла р…
€1,44 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Просторные Дома с Видом на Море и Пристань в Миласе, Мугла Дома на продажу в Миласе, Мугла р…
€936,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Bozbuek, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Bozbuek, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Отдельные Первоклассные Виллы с Большой Жилой Площадью в Миласе, Бозбюк Специально спроектир…
€6,30 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Bozbuek, Турция
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Bozbuek, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Отдельные Первоклассные Виллы с Большой Жилой Площадью в Миласе, Бозбюк Специально спроектир…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Bozbuek, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Bozbuek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Отдельные Первоклассные Виллы с Большой Жилой Площадью в Миласе, Бозбюк Специально спроектир…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Bozbuek, Турция
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Bozbuek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Отдельные Первоклассные Виллы с Большой Жилой Площадью в Миласе, Бозбюк Специально спроектир…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы для Тихой и Спокойной Жизни в Миласе, Турция Стильные виллы расположены в Г…
€460,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы в Спокойном Месте Провинции Мугла, Гюллюк Виллы люкс-класса находятся в пос…
€679,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с 5 Спальнями и Видом на Море и Озеро в Миласе, Богазичи Роскошные дома распо…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Особым Дизайном, Выполненные из Первоклассных Материалов, в Миласе, Гюллюк…
€713,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Отдельные и Сдвоенные Виллы Рядом с Аэропортом в Мугле, Бодрум, Гюллюк Гюллюк является одним…
€742,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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