Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Milas
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Milas, Турция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Анталья, Турция
Вилла 4 спальни
Анталья, Турция
Комнаты 5
Отдельно стоящая вилла с террасой, 4+1, расположена в городе Белек. Наряду с уникальными уд…
€225,955
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,09 млн
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€2,51 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bueyuekkumluca, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bueyuekkumluca, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€40,853
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 15
Новая Недвижимость с Панорамным Видом на Город в Анкаре, Чанкая Чанкая – один из крупнейших …
€182,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Апартаменты 1+1 в престижном районе AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до мо…
€97,151
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Kamery videonablyudeniya, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Kamery videonablyudeniya, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Новая квартира 1+1 в АнталииРайон: Анталья, Кепез, КютюкчюОтличная квартира 1+1 в небольшом …
€67,452
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Высококлассный комплекс в самом центре района Оба. Новый проект будет иметь очаровательный …
€189,000
Квартира 1 спальня в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
With its 28.000 m2 landscape area, the Red Crane Alkent project offers you an idyllic life. …
€219,739
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Проект построен на участке площадью 16 232 м2. Наш проект находится в нескольких минутах ход…
€102,000
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Совершенно новая жизнь начинается в самом привлекательном районе Стамбула, Нишанташи.Новый п…
€157,774

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти