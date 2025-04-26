Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Миляс
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Милясе, Турция

Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, …
$579,438
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти