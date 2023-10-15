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Таунхаусы с видом на море в Milas, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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