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Квартиры с бассейном в Maslak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся в деловом районе…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов