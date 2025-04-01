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Квартиры с террасой в Maslak Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 47
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…
$988,270
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Квартира 3 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 41
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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