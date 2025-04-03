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Квартиры с садом в Manavgat, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Манавгат, Турция
Квартира
Манавгат, Турция
Площадь 136 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс - настоящая жемчужина Манавгата, которая вдохновляет…
$370,901
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Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов