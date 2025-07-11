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Магазины в Малтепе, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 136 м² в Малтепе, Турция
Магазин 136 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 136 м²
Магазины на продажу в Малтепе недалеко от шоссе E-5 и метро Магазины на продажу расположены …
$888,981
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