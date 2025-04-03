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Виллы в Korkuteli, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Korkuteli, Турция
Вилла 3 комнаты
Korkuteli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Летний Дом в Гармонии с Природой в Анталии, Коркутели. Отдельный летний дом расположен на ло…
$170,093
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Параметры недвижимости в Korkuteli, Турция

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