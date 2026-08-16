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Пентхаусы с видом на море в Коньяалты, Турция

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/7
Квартиры в рассрочку в проекте с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Эти квартиры находятс…
$2,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Пентхаус расположен в Коньяалты / Гюрсу, одном из самых элитных и престижных районов Антальи…
$403,734
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/6
Пентхаус расположен в самом красивом месте Антальи и Коньяалты, в нескольких минутах ходьбы …
$914,011
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном на центральной улице в Коньяалты, Анталия К…
$881,404
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