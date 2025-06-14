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Пентхаусы с гаражом в Коньяалты, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Объект был построен в 2015 году на участке площадью 1384 м2 с 2 блоками и в общей сложности …
$214,412
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Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
Завершенный в 2012 году, комплекс расположен в Унчалы, одном из самых эксклюзивных и престиж…
$472,216
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Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Комплекс был построен в 2022 году на участке площадью 9754 м2 с 9 блоками и в общей сложност…
$892,105
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