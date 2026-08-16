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Пентхаусы с видом на горы в Коньяалты, Турция

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11 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Стильная квартира рядом с пляжем в Коньяалты, Анталья Двухуровневая квартира расположена в р…
$320,416
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$400,231
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Пентхаус расположен в Коньяалты / Гюрсу, одном из самых элитных и престижных районов Антальи…
$403,734
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры с газом в Сарысу, Коньяалты, рядом с остановками общественного транспорта Квартиры …
$275,304
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/6
Пентхаус расположен в самом красивом месте Антальи и Коньяалты, в нескольких минутах ходьбы …
$914,011
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$331,957
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Просторный двухуровневый пентхаус на центральной улице в районе Лиман, Коньяалты Этот двухур…
$354,599
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном на центральной улице в Коньяалты, Анталия К…
$881,404
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира с 3 спальнями в Лимане, Анталия, в пешей доступности от пляжа Район Л…
$341,293
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Квартиры с газом в Сарысу, Коньяалты, рядом с остановками общественного транспорта Квартиры …
$225,371
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Пентхаус 8 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 1/2
Двухуровневая квартира в выгодной локации в Коньяалты, Анталия Двухуровневая квартира распол…
$460,382
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