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Дома с садом в Каш, Турция

виллы
33
7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Калкан, Турция
Дом 4 спальни
Калкан, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Расположенный в самом сердце Калкана, очаровательного курортного города на юго-западном побе…
$2,62 млн
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Дом в Калкан, Турция
Дом
Калкан, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 883 м²
Откройте для себя этот роскошный таунхаус с 2 спальнями, расположенный на просторном участке…
$930,023
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Дом в Калкан, Турция
Дом
Калкан, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в этом потрясающем доме с 4 спальнями, располож…
$2,62 млн
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Дом в Калкан, Турция
Дом
Калкан, Турция
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Испытайте роскошную жизнь в Калкане, Анталия, с этими потрясающими отдельно стоящими виллами…
$1,34 млн
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Дом 5 спален в Каш, Турция
Дом 5 спален
Каш, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Расположенная на безмятежном полуострове Чукурбаг в Касе, эта роскошная вилла предлагает пот…
$1,86 млн
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Дом 5 спален в Калкан, Турция
Дом 5 спален
Калкан, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Испытайте непревзойденную роскошь в этих изысканных виллах 5+1 в Калкане, штат Кас, площадью…
$1,69 млн
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Дом 2 спальни в Калкан, Турция
Дом 2 спальни
Калкан, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эти потрясающие виллы с видом на море расположены в Калкане, Кас, мирном и живописном прибре…
$1,92 млн
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