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Квартиры с садом в Karsiyaka, Турция

однокомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Karsiyaka, Турция
Квартира 1 спальня
Karsiyaka, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Современный вид на море Апартаменты в Гирне, Северный Кипр, недалеко от Карсияки Расположенн…
$256,006
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Квартира 1 спальня в Karsiyaka, Турция
Квартира 1 спальня
Karsiyaka, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этими изысканными апартаментами, расположенны…
$128,593
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Квартира 1 спальня в Karsiyaka, Турция
Квартира 1 спальня
Karsiyaka, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Современные апартаменты в развитом комплексе, Гирне, Северный Кипр Гирне, самый развитый гор…
$147,469
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

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