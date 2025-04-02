Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Kargi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kargi, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 спален в Uzunyurt, Турция
Квартира 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Расположенный в юго-западном регионе Турции, Фетхие является жемчужиной Муглы, ежегодно прив…
$1,19 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kargi, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов