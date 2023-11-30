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Многоуровневые квартиры в Кагытхане, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кагытхане, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
€318,687
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