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Квартиры с видом на море в Измите, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Измит, Турция
Квартира 4 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в Коджаэли, Измит, с Балконами и Террасами. Квартиры с видом на природу и лес распо…
$279,175
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Квартира 4 комнаты в Akpinar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akpinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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Квартира 5 комнат в Измит, Турция
Квартира 5 комнат
Измит, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Квартиры в Коджаэли, Измит, с Балконами и Террасами. Квартиры с видом на природу и лес распо…
$457,756
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Квартира 3 комнаты в Измит, Турция
Квартира 3 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Квартиры в Коджаэли, Измит, с Балконами и Террасами. Квартиры с видом на природу и лес распо…
$284,826
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Квартира 5 комнат в Измит, Турция
Квартира 5 комнат
Измит, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Квартиры в Коджаэли, Измит, с Балконами и Террасами. Квартиры с видом на природу и лес распо…
$352,642
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Квартира 2 комнаты в Измит, Турция
Квартира 2 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры в Коджаэли, Измит, с Балконами и Террасами. Квартиры с видом на природу и лес распо…
$180,842
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