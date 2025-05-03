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Квартиры с видом на горы в Измите, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Akpinar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akpinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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