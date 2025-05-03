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Квартиры с террасой в Измите, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Измит, Турция
Квартира 2 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
$55,425
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Квартира 3 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
$186,494
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