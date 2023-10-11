Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Ыгдыр

Жильё с бассейном в Ыгдыр, Турция

квартиры
8
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с рестораном в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с рестораном
Obakoey, Турция
Количество спален 1
Начало строительства – декабрь 2022 Окончание строительства – декабрь 2024 128 Квартир все…
€210,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Строительсво нового комплекса  в Алании, в районе Оба. Paйoн Oбa и oднoимeнный пляж нaxoдят…
€150,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
С ноября 2019 года. В районе Оба в Алании начинается строительство элегантного комплекса, со…
€81,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Оба - это хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Аланьи, там …
€109,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Мы предлагаем искренний и простой проект, который облегчит ваши потребности, где Вы будете с…
€106,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Рады представить вам новый проект в зелёном районе Оба. Преимуществом жизни в этом районе ст…
€115,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Представляем Вашему вниманию новый строящийся шикарный объект! Проект - уникальный выбор дл…
€90,000

Параметры недвижимости в Ыгдыр, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти