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Квартиры с видом на море в Huzur Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€332,502
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€584,397

Параметры недвижимости в Huzur Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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