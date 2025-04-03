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Квартиры с гаражом в Huzur Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Huzur Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
$614,347
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08 млн
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Параметры недвижимости в Huzur Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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