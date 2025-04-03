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Квартиры с садом в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
$221,654
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Квартира 1 комната в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 1 комната
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$492,897
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Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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