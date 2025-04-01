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Квартиры с гаражом в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
FEEL THE QUALITY, BREATHE THE CLEAN AIR OF BELGRADE FORESTS, LIVE IN A LOW-STOREY ARCHITECTU…
$685,000
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Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов