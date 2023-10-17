Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Finike
  5. Виллы

Виллы в Finike, Турция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kargicak, Турция
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kargicak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
📍Каргыджак  Вид на море, Кале и горы  Отдельностоящая вилла со своим территорией  3…
€405,000

Параметры недвижимости в Finike, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти