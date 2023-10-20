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ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку.
Социальная инфраструктура:
- Бассейн;
- Видеонаблюдение;
- Охрана;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Детские игровые площадки;
- Спортивные воркаут зоны;
- Баскетбольная площадка;
- Беговая дорожка.
Расположение:
- до песчаного пляжа 300 м.
- до гос больницы г. Финике- 100 м.
- до Марины (порт)- 100 м.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
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- Поможем с получением статуса резидента.
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