Finike, Турция

от €136,025

57 м² 1

Сдача в: 2024

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку. Социальная инфраструктура: - Бассейн; - Видеонаблюдение; - Охрана; - Парковка; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детские игровые площадки; - Спортивные воркаут зоны; - Баскетбольная площадка; - Беговая дорожка. Расположение: - до песчаного пляжа 300 м. - до гос больницы г. Финике- 100 м. - до Марины (порт)- 100 м. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!